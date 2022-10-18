В Московском районе Казани из-за аварии на сетях отключили воду в нескольких домах

В Московском районе Казани ряд домов остались без воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканала». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам: ул. Декабристов, 129, 131; ул. Тверская, 2; ул. Энергетиков, 3, 5.

Фото: realnoevremya.ru

Уточняется, что авария на сетях произошла по адресу Декабристов, 131.

Сегодня авария на сетях водоснабжения произошла на улице Академической в Вахитовском районе Казани. Из-за этого было временно ограничено движение транспорта по этой улице.

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Татьяна Леухина