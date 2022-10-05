На программу соцподдержки татарстанцев в следующем году потратят 36,4 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году объем финансирования государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» составит почти 36,4 миллиарда рублей. Из них 25,14 миллиарда выделят из регионального бюджета, а 11,25 миллиарда — из федерального.

На текущий год финансирование программы соцподдержки татарстанцев оценивается в 38,3 миллиарда рублей. Из этой суммы 27,4 миллиарда выделяются из республиканского бюджета, а 10,87 — из федерального.

В 2024 году на программу соцподдержки жителей Татарстана направят 38,18 миллиарда рублей. На 2025-й предусмотрено 30,68 миллиарда. Общий объем финансирования программы оценивается в 336,7 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов, — говорится в документе.

Напомним, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года на меры социальной поддержки пожилых граждан направили 3,7 миллиарда рублей. Большую часть — 3,5 миллиарда — выделили из бюджета Татарстана. В регионе насчитывается 276,32 тысячи федеральных льготников и 458,84 тысяч республиканских.

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Татьяна Демина