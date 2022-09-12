В Татарстане в июле зарегистрировали 1,2 тысячи разводов

Фото: Максим Платонов (архив)

За июль 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 223 развода. Это на 13,9% меньше, чем за этот же месяц прошлого года, следует из сводки Росстата.

По количеству разводов, зарегистрированных в июле, Татарстан занимает вторую строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Самое большое их число зафиксировано в Башкирии — 1 401.

Наименьшее число разведенных в июле пар в ПФО зарегистрировано в Марий Эл — 204. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2021-го.

В целом в Приволжском федеральном округе за июль 2022-го зарегистрировано 10 180 разводов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года их количество сократилось на 16,8%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно данным официальной статистики, за июль 2021 года в Татарстане брак расторгли 1 420 раз. Это на 197 разводов больше, чем в июле текущего года.

Напомним, в июле 2022 года в Татарстане брак заключили 3 597 пар. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В целом за январь — июль 2022 года в Татарстане зарегистрировали 12 810 браков. Это в 1,5 раза больше числа разводов, засвидетельствованных за этот же период — 8 174.

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Татьяна Демина