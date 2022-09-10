В Казани подростка осудили за кражу денег с банковского счета

В Казани к штрафу приговорили 17-летнего подростка, который украл деньги с чужого банковского счета. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галеев.

В суде установлено, что молодой человек в начале этого года помог подруге своей матери совершить покупку в интернете. Так он получил доступ к чужим банковским данным и украл со счета женщины 78 тысяч рублей.

Свою вину подросток признал и даже возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей в пользу государства.

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Артем Гафаров