Предприятию ЖКХ в Татарстане вынесено предостережение из-за начисления платежей по неоказанной услуге

Госкомитет Татарстана по тарифам вынес предостережение ООО «УК «ПЖКХ» о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных законодательством, сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес органов исполнительной власти поступило коллективное обращение жителей деревни Зимняя горка Лаишевского района по вопросу начисления платежей за фактически не оказанную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам граждан, в августе этого года 106 домовладений из этого населенного пункта получили квитанции от АО «Татэнергосбыт» с начислениями от ООО «УК «ПЖКХ» за июль 2022 года, в которых дополнительной строкой указана задолженность за услугу по обращению с ТКО с 01.01.2019 г. в размере от 1 до 20 тысяч рублей.

Общество не представило Госкомитету сведений и документов, подтверждающих установление контейнеров и контейнерных площадок. Кроме того, исходя из отчетов регоператора по вывезенным объемам ТКО следует, что с Зимней горки за период с 2020 по 2022 год вывоз производился только 6 и 12 июля 2021 года.

Отмечается, что начисление платежей за фактически не оказанную услугу по обращению с ТКО содержит признаки нарушения порядка ценообразования. В адрес ООО «УК «ПЖКХ» вынесено предостережение, а также Госкомитет обязал общество произвести перерасчет выставленной задолженности. Организации необходимо сообщить об исполнении указаний до 7 ноября 2022 года.

Фото: commons.wikimedia.org

С начала 2022 года жители Казани направили в Госжилинспекцию 3669 жалоб на управляющие компании. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства. В этих жалобах поставлено 1689 вопросов относительно работы УК.

— Наиболее часто за прошедший период 2022 года приходили жалобы на действия (бездействие) управляющих организаций ООО «УК «Уютный дом», ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района», а также ООО «УК Московского района», — сообщили в Госжилинспекции.



Наиболее распространенным нарушением в Госжилинспекции назвали управление УК многоквартирными домами с несоблюдением лицензии. Далее по распространенности следуют нарушения, связанные с неправильным или поздним размещением информации.

— Кроме того, часто нарушаются нормативы обеспечения населения коммунальными услугами, правила осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, — отмечает ведомство.

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Максим Кокунин