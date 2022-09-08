СМИ: Минфин предложил разрешить приватизацию пенсионных накоплений для инвестиций

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, Минфин России предложил «приватизировать» пенсионные накопления граждан.

— Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, — уточняет издание.

Вместе с этим председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги.

— Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям, — сказал он.

Аксаков также напомнил, что сейчас граждане могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце июля в ПФР сообщили, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров пройдет в августе. Так, с 1 августа 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные выплаты. Размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил их работодатель.



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Максим Кокунин