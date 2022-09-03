В Татарстане в конце августа подешевели продукты из «борщевого набора»

В конце августа в Татарстане зафиксировали снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Это картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и репчатый лук.

Согласно данным Татарстанстата, заметнее всего с 22 по 29 августа снизились цены на капусту. Она подешевела на 9,92%, до 19,13 рубля за килограмм.

За это же время средняя цена на морковь упала на 9,75%, до 34,94 руб./кг. Столовая свекла подешевела на 8,89%, до 31,23 руб./кг.

Стоимость картофеля снизилась на 8,73%, до 29,7 руб./кг. Репчатый лук подешевел на 7,86%, до 39,54 руб./кг.

Цены на продукты из «борщевого набора» снижаются в Татарстане больше месяца. С 15 по 22 августа заметнее всего подешевела морковь — на 8,1%, до 38,69 рубля за килограмм.

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Татьяна Демина