Татарстан — лидер по числу переданных в суд уголовных дел о злоупотреблениях должностными полномочиями

Фото: Максим Платонов

По итогам первых семи месяцев 2022 года в Татарстане в суды передали 105 уголовных дел по статье 285 Уголовного кодекса России — «злоупотребление должными полномочиями». Это самое большое количество среди всех регионов России.

Татарстан опережает Краснодарский край в полтора раза — там количество переданных в суд уголовных дел, связанных со злоупотреблением должными полномочиями составило 69. В Московской области таковых по итогам января — июля 2022 года насчитывается 53, в Челябинской области — 36, а в Кемеровской области — Кузбассе — 11.

Фото: Максим Платонов

Ни одного уголовного дела по статье 285 УК РФ не передали в суд в десяти регионах России — в Тверской, Калининградской, Омской, Ярославской, Тульской и Ульяновской областях, а также в Камчатском крае, Ингушетии, Калмыкии и Тыве.

В Татарстане за первые 7 месяцев 2022 года зарегистрировали 31 478 преступлений. По их количеству республика занимает седьмое место среди всех регионов России.



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Илина Хакимова