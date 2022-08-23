В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из салона автомобиля

В Татарстане полицейские задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в краже крупной суммы денег из салона автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отдел полиции «Танкодром» Управления МВД России по Казани поступило заявление от мужчины о краже денежных средств. Он сообщил, что припарковал свой автомобиль lexus lx 450 на парковке одного из торговых центров города. После похода в магазин заявитель обнаружил пропажу сумки с крупной суммой денег.

Оперативники выяснили, что подозреваемый приехал в Казань из Набережных Челнов. На парковке ТЦ он заметил, как один из водителей суетится и перекладывает деньги в сумку. После этого злоумышленник незаметно приоткрыл заднюю дверь автомобиля и вытащил из него сумку, в которой находились средства. После этого аферист вызвал такси чтобы доехать до своей машины, которая стояла напротив автосалона по улице Минская и направился обратно в автоград.

Полицейские Казани совместно с коллегами из Челнов задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 34-летний мужчина. Свою вину он полностью признал, а похищенное вернул владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 22 августа в Татарстане задержали жителя Башкирии, подозреваемого в мошенничестве. В дежурную часть ОМВД России по Ютазинскому району обратился местный житель. Он рассказал, что хотел купить образовательные услуги, внес предоплату, после чего «продавец» перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого.



Злоумышленником оказался 38-летний житель Башкортостана. Его задержали по месту жительства. Там же оперативники также обнаружили оборудование, необходимое для осуществления мошеннических действий.



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Максим Кокунин