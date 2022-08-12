На жителя Татарстана возбудили уголовные дела за переводы денег террористической организации

Фото: кадр видео / УФСБ России по Татарстану

Управление ФСБ России по Татарстану вскрыло дополнительные эпизоды противоправной деятельности жителя республики, которого осудили за финансирование терроризма, сообщили в ведомстве.



Татарстанец был причастен к денежным переводам участникам международной террористической организации (МТО) «Хайат Тахрир аш-Шам»* в июле 2022-го. За это на подозреваемого возбудили уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности (по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

В 2020 году жителя Татарстана уже признавали виновным за перевод 29 тысяч рублей для нужд участников той же самой террористической организации. Тогда Центральный окружной военный суда Екатеринбурга осудил его на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На днях сообщалось, что к 8 годам лишения свободы приговорили уроженца Средней Азии, организовавшего канал финансирования действующей на территории Сирии террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.



* Организация «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

* Организация «Катиба Таухид валь-Джихад» признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.



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Маргарита Головатенко