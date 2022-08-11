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В Татарстане к допвыборам двух депутатов Госсовета подготовят почти 124 тысячи бюллетеней

12:09, 11.08.2022
В Татарстане к допвыборам двух депутатов Госсовета подготовят почти 124 тысячи бюллетеней
Фото: Ринат Назметдинов

На 178-м заседании ЦИК Татарстана определили количество избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственного совета республики. Их напечатают 123,7 тысячи.

Бюллетени планируется изготовить к 4 сентября. Из них 45 870 направят для проведения голосования по Ибрагимовскому избирательному округу, а 77 830 бюллетеней — по Пионерскому округу, сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, что дополнительные выборы депутатов в Государственный совет Татарстана и депутатов представительных органов местного самоуправления проведут 11 сентября этого года. Это единый день голосования по всей России.

В начале недели Центральная избирательная комиссия Татарстана сообщила о завершении этапа регистрации кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов Госсовета республики. На два вакантных мандата претендуют 12 человек.

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Данила Сергеев
ОбществоВласть Татарстан

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