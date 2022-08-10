В КФУ поступают 15 абитуриентов из ЛНР и ДНР

Фото: Максим Платонов

В Казанский федеральный университет подали заявления на поступление 15 абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе вуза.

Граждане из ДНР и ЛНР поступают в российские вузы по отдельной квоте Минобрнауки страны, установленной правительством России в марте текущего года. На данный момент КФУ направил в ведомство все 15 анкет абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сейчас российские вузы издают приказы о зачислении абитуриентов на первые курсы. Так, КФУ еще в конце июля выпустил приказ за подписью и. о. ректора Дмитрия Таюрского о зачислении на бюджетные места 65 иностранных граждан на выбранные ими специальности в различные подразделения вуза. 12 иностранцев, в основном из стран Африки, приняты в Институт фундаментальной медицины и биологии, где они будут изучать «Лечебное дело».

Также среди поступивших — граждане Индонезии, Вьетнама, Японии, Сирии, Индии, Марокко, Колумбии, Венесуэлы и других стран мира. Им интересны прикладные науки — математика, физика, химия, геология и прочие, а также гуманитарные — педагогика, лингвистика, международные отношения и другие. Кроме того, более 110 иностранцев приняты в различные институты КФУ на договорной основе.



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Татьяна Демина