В Татарстане перевернулась лодка с четырьмя людьми
На реке Каме в городе Чистополь 7 августа напротив речного вокзала перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
По прибытии спасатели установили, что четверо мужчин катались на лодке пьяными. Очевидцы спасли их и подняли на земснаряд, а инспектор ГИМС доставил на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
Устанавливаются личности спасенных, а также причина происшествия.
В Камских Полянах в Нижнекамском районе в местном пруду утонул мужчина 1990 года рождения. Мужчина купался в необорудованном для этого месте.
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