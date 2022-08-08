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В Татарстане перевернулась лодка с четырьмя людьми

09:40, 08.08.2022
В Татарстане перевернулась лодка с четырьмя людьми
Фото: realnoevremya.ru

На реке Каме в городе Чистополь 7 августа напротив речного вокзала перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По прибытии спасатели установили, что четверо мужчин катались на лодке пьяными. Очевидцы спасли их и подняли на земснаряд, а инспектор ГИМС доставил на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

Устанавливаются личности спасенных, а также причина происшествия.

В Камских Полянах в Нижнекамском районе в местном пруду утонул мужчина 1990 года рождения. Мужчина купался в необорудованном для этого месте.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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