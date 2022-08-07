Оборот заведений общепита в Татарстане достиг почти 24,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2022 года оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана достиг почти 24,5 млрд рублей. Согласно данным Татарстанстата, он практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — прирост составил всего 0,3%.

Наибольший оборот заведений общепита в республике за первые 6 месяцев 2022 года зафиксирован в мае — более 4,3 миллиарда рублей. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился.

В июне оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана составил более 4,2 млрд рублей. Он почти остался на уровне июня 2021 года, сократившись на незначительные 0,8%.

Фото: Максим Платонов

За первые 5 месяцев 2022 года оборот заведений общественного питания в Татарстане вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Тогда он достигал 20,3 млрд рублей.



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Татьяна Демина