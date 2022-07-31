В Лаишевском районе Татарстана пьяный мужчина утонул, пытаясь переплыть озеро

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера в поселке Александровский Лаишевского района Татарстана утонул 49-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть озеро. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

В 20.06 из местного пруда спасатели водолазной группы извлекли тело мужчины, найденное на глубине 5 метров в 30 метрах от берега. Отмечается, что место для купания не оборудовано, а на берегу установлен запрещающий аншлаг.

— Скорее всего, из-за перепада температур воздуха и воды мужчину охватили судороги — резкое и очень болезненное сокращение мышц. Как правило, в момент утопления человек не может позвать на помощь и тонет молча, т.к. горло также сковывает спазм и все силы уходят на борьбу за жизнь. Кроме того, купание в непрогретой воде опасно не только судорогами. Когда, нагревшись на солнце, человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление — когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания, — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера в ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что в республике с 1 июня в результате несчастных случаев на воде погибли 46 человек, включая восемь детей. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года на воде погиб 51 человек, в том числе четыре ребенка. Кроме того, в этом году с начала купального сезона на воде спасли 44 человека, в том числе троих детей.



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Максим Кокунин