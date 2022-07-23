В Альметьевске у одного из кафе произошла массовая драка
В Альметьевске около одного из кафе минувшей ночью произошла массовая драка, видеозапись появилась в социальных сетях.
На выложенных пользователями кадрах видно, как компания молодых людей стала избивать одного альметьевца. Пострадавшего увезли на скорой помощи.
Жители района сообщают, что драки около заведения наблюдаются довольно часто.
На прошлой неделе Следком по Татарстану сообщил о направлении в суд уголовного дела о масштабной драке в кафе Заинска, в результате которой несколько участников и других посетителей заведения получили травмы. На скамье подсудимых окажутся 29 человек, включая пятерых, что на момент драки были несовершеннолетними.
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