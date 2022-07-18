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В Бугульме женщина ударила ножом сожителя после полученной пощечины за отказ дать деньги на пиво

14:06, 18.07.2022
В Бугульме женщина ударила ножом сожителя после полученной пощечины за отказ дать деньги на пиво
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Бугульме местная жительница подозревается в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

16 июля в больницу попал 37-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнюю сожительницу потерпевшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительным данным, после совместного распития спиртного мужчина стал требовать у женщины деньги на пиво. Та ему отказала, за что получила пощечину. В ответ сожительница ударила его скалкой. Потерпевший отобрал ее и ударил. Женщина ранила его ножом в грудь.

В ближайшее время следствие обратится в суд ходатайством об избрании в отношении нее одной из предусмотренных законом мер пресечения. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце июня в Татарстане младший брат в результате ссоры убил старшего лопаткой для обуви. Ссора произошла во время совместного распития спиртного.

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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