Татарстанца задержали за убийство брата лопаткой для обуви

Пьяная ссора между двумя братьями в селе Высокая Гора закончилась убийством. По версии Следкома по РТ, младший нанес старшему несколько ударов лопаткой для обуви по голове и телу и тот скончался.



Преступление было совершено воскресным утром, 26 июня, в доме на улице Большой Красной после совместного распития спиртного, считают в СК. Подозреваемому — 43 года, его брату было 45. После задержания младший брат заявил — убивать не хотел.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова