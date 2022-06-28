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Татарстанца задержали за убийство брата лопаткой для обуви

11:32, 28.06.2022
Татарстанца задержали за убийство брата лопаткой для обуви
Фото: realnoevremya.ru

Пьяная ссора между двумя братьями в селе Высокая Гора закончилась убийством. По версии Следкома по РТ, младший нанес старшему несколько ударов лопаткой для обуви по голове и телу и тот скончался.

Преступление было совершено воскресным утром, 26 июня, в доме на улице Большой Красной после совместного распития спиртного, считают в СК. Подозреваемому — 43 года, его брату было 45. После задержания младший брат заявил — убивать не хотел.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияОбщество Татарстан

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