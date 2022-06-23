В Telegram опровергли передачу Google данных пользователей

Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Информация об этом появилась ранее в ряде Telegram-каналов.

— Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов, — отметил Дуров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он также напомнил, что мессенджер никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей.

Для подписчиков Telegram Premium запустили кнопку, нажав которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. Дуров отметил, что для обработки запросов мессенджер арендует оборудование Google.

В конце октября прошлого года сообщалось, что Telegram начнет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах. Реклама будет демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тысяча подписчиков, их ограничат 160 символами.



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Татьяна Леухина