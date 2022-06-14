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Руководителем «Нижнекамскгаза» назначен Рустам Харисов

10:09, 14.06.2022
Руководителем «Нижнекамскгаза» назначен Рустам Харисов
Фото: скриншот

Эксплуатационно-производственное управление «Нижнекамскгаза» возглавил Рустам Харисов. Его представил руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

До назначения на пост руководителя «Нижнекамскгаза» Харисов занимал должность начальника службы Муслюмовской РЭГС.

Фото: kazan-tr.gazprom.ru

По данным сайта «Нижнекамскгаза» до назначения Харисова должность начальника управления в статусе исполняющего обязанности занимал Владимир Жданов. ЭПУ обслуживает 50 котельных, 48 промышленных предприятий города, 747 объектов коммунально-бытового назначения и так далее.

    Татьяна Демина
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