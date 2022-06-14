Руководителем «Нижнекамскгаза» назначен Рустам Харисов
Эксплуатационно-производственное управление «Нижнекамскгаза» возглавил Рустам Харисов. Его представил руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.
До назначения на пост руководителя «Нижнекамскгаза» Харисов занимал должность начальника службы Муслюмовской РЭГС.
По данным сайта «Нижнекамскгаза» до назначения Харисова должность начальника управления в статусе исполняющего обязанности занимал Владимир Жданов. ЭПУ обслуживает 50 котельных, 48 промышленных предприятий города, 747 объектов коммунально-бытового назначения и так далее.
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