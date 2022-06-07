В Высокогорском районе Татарстана от падения дерева на машину из-за сильного ветра пострадала женщина

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на 18:00 сегодня в результате порывов ветра до 18 м/с упали восемь деревьев в Казани и по одному дереву в Бугульме, Лаишевском, Высокогорском и Спасском районах Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

В результате происшествия погибших нет. Однако в селе Семиозерка Высокогорского района Татарстана, по предварительной информации, пострадала женщина 1962 года рождения. В момент падения дерева она находилась на пассажирском сиденье автомобиля Toyota. Ее направили на обследование в городскую клиническую больницу №7 Казани с подозрением на сотрясение мозга и травмы носа.

Помимо этого, в столице Татарстана оказались повреждены четыре автомобиля и линия электропередач. Последняя уже восстановлена, отключенных абонентов не было.

Сегодня в 14.00 в результате порывов ветра до 15—17 м/с упали два дерева в Казани и одно в Бугульме. В столице Татарстана на улице Комиссара Габишева дерево упало на машину, внутри которой находился мужчина. На место выехали спасатели ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы республики. Они распилили упавшее дерево и деблокировали водителя. Помощь медиков ему не потребовалась.

Дарья Акимова