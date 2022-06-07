В Казани и Бугульме из-за сильного ветра упали деревья — повреждены автомобили

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 14.00 в результате порывов ветра до 15—17 м/с упали два дерева в Казани и одно в Бугульме. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В результате падения деревьев погибших и пострадавших не было. Однако повреждены два автомобиля и линия электропередач. Для ликвидации последствий от РСЧС привлекли 18 человек и семь единиц техники.

Кроме того, в Казани на улице Комиссара Габишева дерево упало на машину марки «Мицубиси», внутри которой находился мужчина. Для его освобождения на место выехали спасатели ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана. Они распилили упавшее дерево и деблокировали водителя. Помощь медиков ему не потребовалась.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В октябре прошлого года в Зеленодольске утром сильный ветер повалил на дорогу дерево. Оно упало аккурат поперек проезжей части. Пострадал припаркованный автомобиль.



Дарья Акимова