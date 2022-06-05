В Казани на один день изменится порядок курсирования пригородных поездов

В Казани на один день, 9 июня, в связи с назначением дополнительного поезда дальнего следования, изменится порядок курсирования следующих пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Поезд №6401 сообщением Шемордан — Казань отправится со станции Шемордан в 4.09 (на 9 минут раньше). Они прибудет в Казань на 6 минут раньше — в 6.30.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Поезд №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны отправится со станции Казань в 5.56 (на 8 минут раньше). Прибытие на станцию Вятские Поляны ожидается в 9.08.

С 12 июня в Татарстане ежедневно начнут курсировать пригородные поезда сообщением Алнаши — Нижнекамск — Алнаши, Нижнекамск — Набережные Челны — Нижнекамск и Светлое Озеро — Набережные Челны — Светлое Озеро.



Татьяна Леухина