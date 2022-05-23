Следком России возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника советским летчикам в столице Латвии Риге. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По информации Следкома, не позднее 20 мая неизвестные, используя спецтехнику, снесли памятник советским летчикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Он располагался в рижском микрорайоне Ильгюциемс.

В ведомстве заявили, что подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Отмечается, что следствие принимает меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Фото: sledcom.ru

На прошлой неделе Следком возбудил дело по факту нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. В момент возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве его облили красной краской, сорвали очки и георгиевскую ленточку.



Дарья Акимова