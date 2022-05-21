В ВОЗ сообщили о 80 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян

В мире подтвердили около 80 случаев заболевания оспой обезьян. Еще 50 ожидают завершения расследования, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

— Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными, — говорится в заявлении ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметили в организации, заболевание распространяется при тесном контакте с зараженными. Таким образом, в группу риска входят медицинские работники, члены семьи и другие, передает ТАСС.

Случай заражения человека этим редким инфекционным заболеванием был зафиксирован в Великобритании. Пациент недавно посещал Нигерию. Предполагается, что он подхватил инфекцию именно там.

Диана Жиленкова