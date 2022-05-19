Нацбиблиотека Татарстана объявила о наборе волонтеров на летний сезон

Фото: Максим Платонов (архив)

Национальная библиотека Татарстана объявила о наборе волонтеров на летний сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Добровольцам предстоит помощь в организации мероприятий на террасе здания библиотеки и создании контента для аккаунтов учреждения в социальных сетях. Отмечается, что волонтеры получат опыт работы в одном из главных общественных пространств города, заведут новые интересные знакомства, а также смогут реализовать свои идеи и проекты. Помимо этого, они получат возможность бесплатно посещать мероприятия, проводимые в библиотеке, и бесплатно читать книги.

Основным требованием для участников библиотечного волонтерского движения является возраст от 16 лет. Для присоединения к ним, необходимо вступить в чат по ссылке. Там опубликуют всю необходимую информацию.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте сообщалось, что в Нацбиблиотеке Татарстана за год с момент возобновления выдачи книг оформили более 36 тысяч читательских билетов и выдали более 2,2 млн изданий на бумажных и электронных носителях. За год ее посетили 565 тысяч человек, там прошло более 1,2 тысячи мероприятий и свыше 1 тысячи экскурсий.

Дарья Акимова