Нацбиблиотека Татарстана за год оформила более 36 тысяч читательских билетов и выдала 2,2 млн книг

В Национальной библиотеке Татарстана за год с момент возобновления выдачи книг оформили более 36 тысяч читательских билетов и выдали более 2,2 млн изданий на бумажных и электронных носителях. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Читатели взяли на дом более 300 тысяч книг, тем самым они сэкономили на покупке изданий около 120 млн рублей.



Фото: kzn.ru

За год библиотеку посетили 565 тысяч человек, там прошло более 1,2 тысячи мероприятий и свыше 1 тысячи экскурсий.

В прошлом году фонд Национальной библиотеки РТ пополнился новыми книгами на сумму 6 млн рублей.



Татьяна Леухина