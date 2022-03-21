Нацбиблиотека Татарстана за год оформила более 36 тысяч читательских билетов и выдала 2,2 млн книг
В Национальной библиотеке Татарстана за год с момент возобновления выдачи книг оформили более 36 тысяч читательских билетов и выдали более 2,2 млн изданий на бумажных и электронных носителях. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
Читатели взяли на дом более 300 тысяч книг, тем самым они сэкономили на покупке изданий около 120 млн рублей.
За год библиотеку посетили 565 тысяч человек, там прошло более 1,2 тысячи мероприятий и свыше 1 тысячи экскурсий.
В прошлом году фонд Национальной библиотеки РТ пополнился новыми книгами на сумму 6 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым