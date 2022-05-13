Международные резервы России сократились за неделю на $1 млрд

По состоянию на 6 мая международные резервы России составили $592,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

По данным регулятора, за предыдущие семь дней этот показатель сократился на $1 млрд (-0,2%). Как отмечает Банк России, в основном это произошло в результате отрицательной переоценки.



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Несколько дней назад в Центробанке заявили, что кризис 2022 года является одним из самых существенных вызовов, стоящих перед Россией с 1990-х годов. Согласно оценке регулятора, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года.



Диана Жиленкова