Минобороны России: ВСУ размещают военную технику на территориях больниц в Одессе, Славянске и Харькове

В здании областной клинической больницы на улице Академика Заболотного в Одессе оборудован командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). На прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



По его словам, тяжелая военная техника размещена и на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкой в Славянске. В медучреждении также оборудован опорный пункт со складом боеприпасов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Тем временем в Харькове на территории городской клинической больницы №8 размещены артиллерийские установки и склад боеприпасов. Персонал и посетителей медучреждения, включая тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть здание.

Мизинцев добавил, что на территории детской больницы в Лисичанске оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, передает ТАСС.

Вчера Мизинцев сообщил, что в Харькове на цементном и коксохимическом заводах ВСУ установили гаубицы и РСЗО. На предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями. Если емкости разрушат, то химические вещества попадут в атмосферу и заразят воздух, местность и источники водоснабжения.

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Диана Жиленкова