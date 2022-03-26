Путин подписал закон об установлении нулевой ставки налога на прибыль для домов культуры и клубов

Путин подписал закон об установлении нулевой ставки налога на прибыль для домов и дворцов культуры, а еще клубов, учредителями которых являются муниципальные образования (кроме учреждений, располагающихся в городах и районных центрах). Документ опубликован на сайте правовой информации.



Согласно изменениям Налогового кодекса, нулевая ставка налога на прибыль будет распространяться только на деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений, которую включат в перечень видов культурной деятельности, установленный правительством.

В сопроводительных материалах поясняется, что государственные и муниципальные учреждения, получая бюджетные субсидии на выполнение государственного задания, наряду с коммерческими организациями платят налог на прибыль. Это приводит к сокращению и без того небольших собственных средств. Отмечается, что эти деньги можно было бы направить «на повышение квалификации работников, привлечение молодых специалистов, подготовку дополнительных социально значимых мероприятий, обновление материально-технической базы».

На этой неделе Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон об антикризисных мерах налоговой поддержки на фоне введенных санкций. Например, для IT-компаний устанавливается нулевая ставка налога на прибыль на период 2022—2024 годы.

Маргарита Головатенко