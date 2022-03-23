В Татарстане до декабря ограничат проезд по дороге «Уланово — Каратун» — Большие Кайбицы

В Кайбицком муниципальном районе Татарстана временно ограничат движение транспорта автодороги «Уланово — Каратун» — Большие Кайбицы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение закроют на участке км 23+400 — км 27+318. Там будет проходить капитальный ремонт участка. Ограничение будет действовать с 25 апреля по 1 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Уланово — Каратун и Большие Кайбицы — Куланга.

На прошлой неделе в Казани ограничение движения по улице Хлебозаводской продлили до 5 мая. Там ведутся работы по прокладке трасс водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.



Татьяна Леухина