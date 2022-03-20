В Казани на капремонт здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» выделят 32,3 млн рублей
Главстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» в Казани. Начальная цена договора — 32,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
В перечень работ входят окраска второго этажа и главного входа, установка светодиодных видеоэкранов, приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории. Оказать услугу необходимо до 1 декабря 2022 года.
Заявки на участие принимаются до 25 марта. Подрядчика определят 29 марта.
В феврале сообщалось, что в республике на капремонт молодежных центров выделят 186 млн рублей. Срок завершения работ по четырем объектам — 1 декабря этого года.
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