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В Казани на капремонт здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» выделят 32,3 млн рублей

02:17, 20.03.2022 2
В Казани на капремонт здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» выделят 32,3 млн рублей
Фото: pixabay.com

Главстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» в Казани. Начальная цена договора — 32,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

В перечень работ входят окраска второго этажа и главного входа, установка светодиодных видеоэкранов, приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории. Оказать услугу необходимо до 1 декабря 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 25 марта. Подрядчика определят 29 марта.

В феврале сообщалось, что в республике на капремонт молодежных центров выделят 186 млн рублей. Срок завершения работ по четырем объектам — 1 декабря этого года.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:34
    Может все же это не капремонт? Нет, точно, капитальный. Этот центр построен более полувека назад. Нет? Меньше? Значит строили плохо, а работы вообще не принимали реально, а только на бумаге. Иначе зачем нужен капремонт? Деньги лишние?
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  • Анонимно 08:57
    10 лет как построили, и уже ремонт. Спонсор - Газпром - не может такую сумму дать?
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