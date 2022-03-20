В Челнах на ремонт стадиона «КАМАЗ» выделят 24,3 млн рублей
Главстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начальная цена договора — 24,3 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.
В список ремонтных работ включены устройство основания под футбольное поле, покрытие искусственным газоном, засыпка кварцевым песком и резиновой крошкой. Оказать услугу необходимо до 1 декабря текущего года.
Заявки на участие принимаются до 25 марта. Подрядчика определят 29 марта.
В январе сообщалось, что в республике на строительство шести крытых футбольных манежей выделят более 457 млн рублей. Объекты появятся в селах Высокая Гора и Средняя Камышла, Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Елабуге. Срок завершения работ — 30 декабря 2022 года.
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