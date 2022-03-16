В январе объем вложений России в государственные ценные бумаги США превысил $4,5 млрд

В январе текущего года объем российских вложений в государственные ценные бумаги США составил $4,503 млрд. Согласно данным Минфина США, значительно сократились вложения в долгосрочные облигации. Данный показатель составил $2 млн по сравнению со $102 млн месяцем ранее.

На краткосрочные облигации пришлось более $4,5 млрд. В декабре прошлого года этот показатель составил $3,808 млрд. В ноябре 2021 года общий объем вложений составил $2,409 млрд, а в октябре — $3,72 млрд, передает ТАСС.

Несколько дней назад российские власти ввели ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Новый порядок распространяется на данные об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.



Диана Жиленкова