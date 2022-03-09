Завтра Центробанк не будет возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка

Завтра, 10 марта, Центробанк не станет возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Исключением стал режим «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях.

Кроме того, торги не возобновятся в секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), в товарной секции (драгоценные металлы) и др.

Фото: Fitiss/wikipedia.org

Уточняется, что режим работы Мосбиржи на пятницу, 11 марта, будет опубликован на официальном сайте ЦБ в тот же день до 09:00 по мск, передает ТАСС.

Сегодня в Центробанке разъяснили условия получения валюты по новым правилам. Так, каждый человек может получить до $10 тысяч наличными в каждом банке со своих валютных счетов. Если валютные счета находятся в разных банках, то эту сумму можно получить от каждой организации.

Диана Жиленкова