Россия в условиях санкций сокращает использование доллара

Россия сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах в условиях санкций и переключается на альтернативные западным рынки капитала. Таким образом Россия хочет обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.



По его словам, сейчас внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны адаптируются под обстоятельства. У страны есть запас прочности для трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики.

В числе ключевых элементов российской экономической политики — обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. «Реальное время» разъясняло новые правила обращения с валютой.

Маргарита Головатенко