Продавцы маркетплейсов в Татарстане заработали 25 млрд рублей в 2021 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Продавцы маркетплейсов в Татарстане заработали в 2021 году в общей сложности 25 млрд рублей, рассказал уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей — помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.



Всего количество продавцов на маркетплейсах в Татарстане увеличилось в семь раз — их стало 23 093.

Более тысячи продавцов Ozon из Татарстана — индивидуальные предпринимательницы и женщины-самозанятые, это 40% от всех татарстанских ИП и СМЗ на маркетплейсе. За 2021 год продавцов-женщин, представляющих товары на Ozon, стало в пять раз больше.

Фото: realnoevremya.ru

Количество зарегистрированных на маркетплейсах татарстанских магазинов в прошлом году выросло в семь раз — с 3 291 в конце 2020 года до 23 098 в конце 2021 года. Республике удалось добиться опережающего роста по сравнению со средними темпами в России и Поволжье: доля Татарстана по количеству селлеров за год увеличилась с одного до трех процентов, а в ПФО — с 25 до 29,5 процента. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко