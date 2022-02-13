Большинство россиян предпочитает хранить сбережения в рублях

Фото: Максим Платонов

Большинство жителей России хранит имеющиеся сбережения в рублях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос банков.

Более 90% вкладов в банках страны находятся в рублях. По мнению руководителя бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Натальи Матвеевой, граждане предпочитают рубли, так как зарплаты и все расчеты на территории России ведутся в этой валюте. Если же клиент переводит деньги в иностранную валюту, то потом для осуществления сделки приходится проводить повторную конвертацию.

Часть россиян держит средства на вкладах в долларах, евро и других видах валюты. Банки, в целом, не отмечают особых изменений интереса к рублевым или валютным вкладам.

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Согласно другому опросу, большинству жителей России сделанных ими накоплений на черный день хватит лишь на три месяца в случае потери дохода. Сбережения есть у 79% россиян. 62% считают, что накопленных денег им хватило бы не больше чем на три месяца, 19% — на три — шесть месяцев, 15% — от шести до 12 месяцев, 2% — от года до трех лет и еще 2% — на срок больше трех лет.



Дарья Акимова