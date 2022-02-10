Минниханов на коллегии СК просил пресекать «попытки втягивания сотрудников в коммерческие споры»

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

О борьбе с коррупцией на всех уровнях и защите бюджета от преступных посягательств попросил сегодня сотрудников Следкома по РТ Рустам Минниханов. Также на итоговой коллегии силового ведомства он подчеркнул важность оперативного и качественного расследования уголовных дел, особо остановившись на соблюдении законности, информирует журналист «Реального времени».



Президент РТ обратился к присутствующим с просьбой — избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности, «не допускать использования служебного положения для давления на бизнес, а также — незамедлительно реагировать на любые попытки втягивания сотрудников силовых ведомств в коммерческие споры».

