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Минниханов на коллегии СК просил пресекать «попытки втягивания сотрудников в коммерческие споры»

15:05, 10.02.2022
Минниханов на коллегии СК просил пресекать «попытки втягивания сотрудников в коммерческие споры»
Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

О борьбе с коррупцией на всех уровнях и защите бюджета от преступных посягательств попросил сегодня сотрудников Следкома по РТ Рустам Минниханов. Также на итоговой коллегии силового ведомства он подчеркнул важность оперативного и качественного расследования уголовных дел, особо остановившись на соблюдении законности, информирует журналист «Реального времени».

Президент РТ обратился к присутствующим с просьбой — избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности, «не допускать использования служебного положения для давления на бизнес, а также — незамедлительно реагировать на любые попытки втягивания сотрудников силовых ведомств в коммерческие споры».

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