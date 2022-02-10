В правительстве России обсуждается налогообложение криптовалюты

Российское правительство обсуждает вопрос налогообложения криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента финансовой политики Минфина России Ивана Чебескова.

По словам Чебескова, ее можно приравнять к имуществу и обложить налогом на прибыль. Например, если на таком имуществе будет заработан доход. Также он добавил, что обсуждается вопрос о введении переходного периода по этому налогообложению.

Чемезов рассказал, что для некоторых налогообложение может стать дестимулирующим фактором. Поэтому в правительстве идет обсуждение разных механизмов переходного периода, которые бы стимулировали граждан декларировать свои владения этими активами.

На днях правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Он будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Дарья Акимова