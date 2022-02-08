В Челнах подросток выпал из маршрутки на дорогу — прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после падения подростка из маршрутки. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел на пересечении Московского проспекта и улицы Нариманова. Во время движения из задних дверей маршрутки на проезжую часть выпал подросток. Затем он встал и побежал за транспортным средством. Маршрутка остановилась через несколько метров, и из нее выбежали несколько человек.

Организована проверка соблюдения требований безопасности при организации пассажирских перевозок.

Несколько дней назад в Челнах прокуратура начала проверку после падения девочки в открытый люк. По словам матери ребенка, выбраться из люка ее дочери помог одноклассник. Специалисты установили, что колодец вместе с основанием был сдвинут с места.

Диана Жиленкова