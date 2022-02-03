Титов предложил списать накопившиеся долги малого и среднего бизнеса

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что государство может помочь малому и среднему бизнесу, если введет «ковидную амнистию», списав накопившиеся долги предприятий. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, многие компании получили льготные кредиты на полтора года по ставке 3% в рамках антикризисной меры поддержки бизнеса. Но на данный момент они не способны отдавать их из новой прибыли, так как розничный спрос не восстановился до конца. Также он подчеркнул, что существуют и другие сложности, но с ними бизнес может справиться сам.

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14 декабря он сообщил, что Международный комитет по защите прав предпринимателей планируется создать в ближайшее время. Его создание предусмотрено «Ташкентской декларацией о сотрудничестве между уполномоченными по защите прав предпринимателей Европы и Азии».

Максим Кокунин