В Казани остановили автомобиль, водитель которого предъявил поддельное водительское удостоверение Узбекистана

В Казани на улице Даурской остановили автомобиль Daewoo, водитель которого предъявил поддельное водительское удостоверение Узбекистана. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Также выяснилось, что у гражданина отсутствует регистрация на территории России. В отношении мужчины составили административный материал по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ, а автомобиль был помещен на спецстоянку.

Госавтоинспекция Казани напомнила, что подделка водительского удостоверения и использование заведомо подложного документа являются уголовным преступлением. За это Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.