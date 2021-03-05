В Татарстане возбудили уголовное дело из-за производства опасной «незамерзайки»

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В Татарстане полиция задержала подозреваемых в изготовлении опасной для здоровья стеклоомывающей жидкости — она содержала метиловый спирт. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



Оперативники получили информацию, что в одном из магазинов на территории бывшей автозаправочной станции на участке трассы М-7 «Волга» реализуется «незамерзайка» с признаками фальсификации. Полицейские во время проверочной закупки изъяли 2 170 л жидкости, образцы которой направили в «Татэкспертцентр». Результаты показали наличие в «незамерзайке» не заявленных на этикетке этилового спирта в количестве 70% и метилового спирта — 29%.

Сотрудники полиции обнаружили в помещении цеха необходимое для производства оборудование и спирт, а еще этикетки с наименованием одного из известных брендов. Установлено, что документы, лицензия сертификаты соответствия отсутствовали.

В целом изъяли более 18 тонн спирта и спиртосодержащей продукции. По итогам проверки она признана фальсифицированной.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта и по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция Татарстана обнаружила под Казанью цех в декабре 2020 года.

Маргарита Головатенко