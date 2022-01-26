В Казани задержали оборвавшего провода водителя, из-за которого приостановили движение трамваев

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя грузового автомобиля, оборвавшего провода на проспекте Победы, в результате чего остановилось движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Нарушителем оказался 37-летний мужчина. Он рассказал, что после вывоза очередной партии снега забыл опустить кузов автомобиля. Из-за этого зацепились провода.

В отношении мужчины составили административные материалы по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Инцидент произошел на прошлой неделе. На участке от улицы Глазунова до Академика Арбузова пришлось приостановить движение трамваев №5 и №5а.



Диана Жиленкова