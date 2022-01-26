В России с февраля вырастут цены на детское питание

Российские производители детского питания предупредили о том, что их продукция с февраля подорожает. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Один из крупнейших российских производителей питания для детей под брендом «ФрутоНяня» АО «Прогресс» уже уведомил торговые сети о повышении цен с 1 февраля в среднем на 15,5%. Гендиректор компании Наталья Медунова объяснила это тем, что растут цены на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок, ожиданиями на рынках на фоне пандемии и неблагоприятными погодными условиями для производства сельскохозяйственных культур. Она добавила, что фруктовые концентраты подорожали на 26,8%—33,3%, свежие и замороженные овощи — на 30,9%, молочное сырье — на 20%, злаковые (гречка, овес и рис) — на 19%. Также выросли цены на тару. Стоимость жестяных крышек стала больше в два раза, картона и гофры — на 50%, алюминия и пластика — на 25–100%.

По мнению старшего аналитика «Газпромбанка» Марата Ибрагимова, вслед за АО «Прогресс» более мелкие производители тоже начнут повышать цены.

Фото: realnoevremya.ru

На днях один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России Fazer сообщил о скором подорожании продукции из-за роста себестоимости на 18%. Цены на их изделия поднимутся с 1 февраля на 16,5—30% в зависимости от категории.



Дарья Акимова