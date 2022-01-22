В Кузбассе из шахты «Комсомолец» эвакуировали более 50 рабочих

В Кемеровской области эвакуировали горняков из шахты «Комсомолец» из-за проблем с проветриванием. Все рабочие были выведены на поверхность.

Как сообщили в экстренных службах, причиной стала остановка вентилятора главного проветривания. На шахте находились 56 рабочих. Работа объекта приостановлена, сообщает «РИА Новости».

В ноябре на шахте «Листвяжная» произошла трагедия. В результате ЧП под землей остались несколько сотен горняков. Погиб 51 человек, среди которых были как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся к ним на помощь. После ЧП в результате проверок на шахтах Кузбасса выявили свыше 600 нарушений.

Диана Жиленкова