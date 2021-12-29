Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%

В России инфляция в 2021 году составила 8,39%. Такие данные приводит Росстат.



Рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,62%, в декабре — на 1,36%. Стоимость непродовольственных за год увеличилась на 8,58% и 0,64% соответственно. Услуги за год подорожали на 4,98%, за декабрь — на 0,26%.



Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре Росстат представит 12 января 2022 года.

Татьяна Леухина