В Татарстане восстановили движение междугородних автобусов
В Татарстане отменили временные ограничения для движения междугородних автобусов, которые были введены из-за непогоды.
Как рассказали в дежурной части Госавтоинспекции МВД по РТ, движение междугородних автобусов было восстановлено сегодня в 06.00 по мск, передает ТАСС.
Временное ограничение движения междугородних автобусов было введено вчера из-за метели. В Госавтоинспекции призвали автовладельцев без крайней нужды не выезжать за пределы населенных пунктов.
Сегодня в республике ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами на территории РТ пройдет снег, местами метель. Также синоптики прогнозируют ветер порывами до 15—18 м/с.
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