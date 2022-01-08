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В Татарстане восстановили движение междугородних автобусов

11:17, 08.01.2022
В Татарстане восстановили движение междугородних автобусов
Фото: Максим Платонов

В Татарстане отменили временные ограничения для движения междугородних автобусов, которые были введены из-за непогоды.

Как рассказали в дежурной части Госавтоинспекции МВД по РТ, движение междугородних автобусов было восстановлено сегодня в 06.00 по мск, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Временное ограничение движения междугородних автобусов было введено вчера из-за метели. В Госавтоинспекции призвали автовладельцев без крайней нужды не выезжать за пределы населенных пунктов.

Сегодня в республике ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами на территории РТ пройдет снег, местами метель. Также синоптики прогнозируют ветер порывами до 15—18 м/с.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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