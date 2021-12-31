В Казани 31 декабря общественный транспорт будет работать до полуночи

В Казани 31 декабря до полуночи продлят работу общественного транспорта, сообщает мэрия Казани.



В период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января транспорт будет работать по графику выходного дня с 5:30 до 23:30, однако 1 января транспорт начнет курсировать в городе с 7.00. Что касается метрополитена, он будет обслуживать пассажиров с 6.00 до полуночи.

7 января — Рождество Христово. В этот день после окончания праздничной службы к 2.30 организуют специальную подачу пяти автобусов и одного троллейбуса. Пассажиры смогут уехать с остановочного пункта «Центральный стадион».

В Набережных Челнах автобусы 1 января выйдут на маршруты в пять утра и будут работать в привычном режиме.

Маргарита Головатенко